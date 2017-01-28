اليوم .. "ضي" تستضيف حوار فني بين السيد عبده سليم ورضا عبدالرحمنالسبت، 28 يناير 2017 11:46 ص
في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت 28 يناير يُفتتح بقاعة “ضي” بالمهندسين معرض فني هام يجمع بين الفنانين د. السيد عبده سليم ود. رضا عبدالرحمن، وذلك بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويستمر هذا الحوار الفني حتى 16 فبراير.
تحت عنوان “أنشودة البقاء” يقدم النحات القدير السيد عبده سليم مجموعة من أعماله النحتية الجديدة المتميزة والتي تحمل ملامح عالم الفنان المتسم بالمزج المتفرد بين الواقع والحلم والأسطورة بأسلوبه المتفرد في وجود حلول غير نمطية فدائماً ما يفاجأ الفنان جمهوره وتلامذته بتكنيكات غير تقليدية شديدة الخصوصية يسطر بها صفحة مُشرفة في سجل النحت المصري العريق.
أما الفنان “رضا عبد الرحمن” فاختار عنوان “حنين” لأعماله التصويرية الجديدة والتي تحمل بصمته الفنية الخاصة حيث استطاع خلال مسيرته الإبداعية أن يجد ضالته في تجربته الفنية بجذورها المصرية وعناصرها ومفرداتها شديدة الخصوية مستدعياً تاريخه وحضارته يشهدهما على الواقع وقضاياه وهمومه.
عن أعمال معرضه قال د. رضا عبدالرحمن .. “عشقى لمصر هو ما يدفعني دوماً للرسم ولتأكيد هويتها في مختلف أرجاء الأرض، ومعرضي الحالي هو مجرد رسالة حب إلى بلدي الحبيب تعبر عن اشتياقي وحبى لها ولضخامة العرض فقد افسح له جاليرى ضي قاعتين كاملتين حيث أعرض ٧٠ عملاً هم نتاج حنيني الجارف لبلدي خلال السنوات القليلة الماضية منذ أن انتقلت لنيويورك، ومهما عرضت في أهم الأماكن يظل العرض في مصر ارض الحضارة هو الأساس وسط الصحبة والاصدقاء والأحباء.”
جاليري ضي “أتيليه العرب” (١٤ش الأحرار متفرع من البطل أحمد عبدالعزيز - المهندسين)
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