7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الوطني للشباب بأسوان.

وجاءت التغريدات كالتالي:



1- لم أخف من أى عدو ولكن أخاف من عدم وعينا.

2- لا يوجد لدى مصلحة غير مصلحة المصريين.

3- فرصة تواجدى معكم فى أسوان لتأكيد الفرق بين الانطباع والواقع.

4- الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر.

5- لدينا فى مصر أكبر نسبة مقاصد سياحية وثقافية.

6- مٌصرين بفضل الله على رفع اسم مصر عالياً.

7- يستخدم الإرهاب لتدميرنا وأدخلنا إلى دائرة لا نخرج منها.