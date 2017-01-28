7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشبابالسبت، 28 يناير 2017 11:48 ص
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الوطني للشباب بأسوان.
وجاءت التغريدات كالتالي:
1- لم أخف من أى عدو ولكن أخاف من عدم وعينا.
2- لا يوجد لدى مصلحة غير مصلحة المصريين.
3- فرصة تواجدى معكم فى أسوان لتأكيد الفرق بين الانطباع والواقع.
4- الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر.
5- لدينا فى مصر أكبر نسبة مقاصد سياحية وثقافية.
6- مٌصرين بفضل الله على رفع اسم مصر عالياً.
7- يستخدم الإرهاب لتدميرنا وأدخلنا إلى دائرة لا نخرج منها.
لم اخف من اي عدو ولكن أخاف من عدم وعينا— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
لا يوجد لدي مصلحة غير مصلحة المصريين— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
فرصة تواجدي معكم في أسوان لتأكيد الفرق بين الانطباع والواقع #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
لدينا في مصر أكبر نسبة مقاصد سياحية وثقافية #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
لدينا في مصر أكبر نسبة مقاصد سياحية وثقافية #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
مٌصرين بفضل الله علي رفع اسم مصر عالياً #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
يستخدم الإرهاب لتدميرنا وادخلنا إلى دائرة لا نخرج منها #ابدع_انطلق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 28, 2017
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