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7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب
الرئيس عبد الفتاح السيسي

7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب

السبت، 28 يناير 2017 11:48 ص
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نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الوطني للشباب بأسوان.

وجاءت التغريدات كالتالي:

1- لم أخف من أى عدو ولكن أخاف من عدم وعينا.

2- لا يوجد لدى مصلحة غير  مصلحة المصريين.

3- فرصة تواجدى معكم فى أسوان لتأكيد الفرق بين الانطباع والواقع.

4- الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر.

5- لدينا فى مصر أكبر نسبة مقاصد سياحية وثقافية.

6- مٌصرين بفضل الله على رفع اسم مصر عالياً.

7- يستخدم الإرهاب لتدميرنا وأدخلنا إلى دائرة لا نخرج منها.

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