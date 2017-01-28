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الجيش السوري يدخل بلدة عين الفيجة في ريف دمشق
الجيش السوري

الجيش السوري يدخل بلدة عين الفيجة في ريف دمشق

السبت، 28 يناير 2017 11:41 ص
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سيطرت وحدات من الجيش السوري السبت، على بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى بريف دمشق، ورفعت العلم السوري فوق منشأة نبع الفيجة المشهور، وفقا للتلفزيون السوري.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش دخل المنطقة الواقعة في وادي بردى بعد التوصل لاتفاق مع المسلحين الذين يسيطرون عليها يقضي بخروجهم منها.

وتقع بلدة عين الفيجة قرب دمشق، وتعتبر استراتيجية نظرا لأنها تحوي نبع الفيجة الذي يغذي معظم أنحاء العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.

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