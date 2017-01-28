شددت الدكتور بسنت فهمي عضو مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحة أنه من الضروري تشجيع الاستثمار المباشر الحقيقي وليس مجرد مضاربات وتمليك أراضي.

وقالت بسنت فهمي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، “أن مصر على الطريق سليم ويجب المزيد من العمل، ولا يمكن أن يقوم اقتصاد دولة قائم على دعم المواطنين”، متوقعة أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية حتى نهاية العام.

واقترحت أن يقوم رجال الأعمال بتدريب الشباب على عمل المشاريع وليس الاكتفاء بتمويلهم فقط، مشددة على ضرورة الاهتمام بالزراعة وصيد الأسماك وصناعة ومصادر المواد الخام لعمل تنمية اقتصادية، وقالت “عيب قوي نجيب طبق الفول والزيت والعيش من بره”.

وأشارت إلى أن مصر غنية بالموارد الطبيعية والشباب العامل، أضافت “أوروبا بتنهار لأنها ليست لديها شباب عامل”.