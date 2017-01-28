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بالصور.. ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته
ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

بالصور.. ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

السبت، 28 يناير 2017 11:40 ص
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انتقدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سلوك الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أثناء حفل تنصيبه عندما ترك زوجته ميلانيا تسير وحدها دون مرافقتها لدى وصولهما إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر، اليوم السبت، إن ترامب تصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته، خلافًا لتصرفات الرؤساء السابقين أوباما، وجورج بوش، وبيل كلينتون، مع زوجاتهم.

وأضافت الصحيفة أنه منذ اليوم الأول لترشيحه، أظهر دونالد ترامب أنه لا يُدقق في التفاصيل، وأنه بدلًا من الانتظار لمرافقة ميلانيا بعد خروجها من السيارة، تركها تسير وحدها.

وتكهن الكثيرون أن تعبير ميشيل أوباما الصارم لحظة وصول ميلانيا وترامب للبيت الأبيض كان سببه الاستياء من عدم احترام ترامب لزوجته، فيما دفعت لغة الجسد بين ميلانيا وترامب الكثيرين إلى التساؤل حول العلاقة بينهما.

ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

ترامب أول رئيس يتصرف بطريقة غير لائقة مع زوجته

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