قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حجز جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم شريف العربى في أحداث عنف منطقة الظاهر، لجلسة 31 يناير الجارى للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها أصدرت حكمها في ديسمبر من العام الماضى، بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ 27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.