بعد صراع طويل.. المحكمة تفصل في قضية حضانة حلا التركالسبت، 28 يناير 2017 10:38 ص
قضت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالبحرين بحق السيدة منى السابر طليقة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد الفنانة الشابة حلا الترك في حضانتها هي وأشقائها.
وقد نشر صورة من الحكم الذي ينص على حقها رسميًا بضم حضانة اولادها حلا، عبدالله، ومحمد، إلى والدتهم رسميًا، فضلاً عن دفع محمد الترك نفقة للأولاد 600 دينار، وكذلك تسليمه الأوراق الثبوتية جميعاً لوالدتهم.
كما يتوجّب على زوج دنيا بطمة، دفع تكاليف وأقساط دراسة أولاده الثلاثة، وإلزامه دفع أجرة حضانة 10 دنانير شهريًا، وتسديد نفقة سكن وقدرها 300 دينار لطليقته ورسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتُقدّر بـ 10 دنانير.
وكانت من السابر، قد وجّهت رسالة لمتابعيها عبر موقع «إنستغرام»، قالت فيها: «الحمد لله على كل شي أشكركم من كل قلبي وكل الناس اللي وقفت معاي الله لا يحرمني منكم يا رب ولا من محبتكم».
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
«الإسكان» تُسلم 5848 شقة لمحدودي الدخل نهاية الشهر
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر تسليم 5848 وحدة سكنية في 31-1-2017 ضمن مشروع ...Sat, 28 Jan 2017 07:53:27 GMT
-
انطلاق الملتقى الثالث للتوظيف اليوم السبت
بمشاركة ورعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان و الاستاذ الدكتور ...Sat, 28 Jan 2017 07:25:49 GMT
-
بالفيديو.. ترامب يسخر من صحفية "بي بي سي"Sat, 28 Jan 2017 05:33:45 GMT
-
شاهد.. لحظة سقوط فتاتين من ب"راشوت" بوادي الريان في الفيوم
أصيبت شقيقتين من بورسعيد، بكسور خطيرة إثر سقوطهما من “براشوت” أثناء رحلتهم بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم. وكان اللواء قاسم حسين مدير امن الفيوم، تلقى إخطارًا ...Sat, 28 Jan 2017 06:58:45 GMT
-
فريق كويتي مغامر يقطع الخليج العربي تجديفا
نجح فريق كويتي في قطع مياه الخليج العربي بواسطة “التجديف”، على متن زوارق صغيرة، إنطلاقاً من سواحل الكويت، ثم البحرين، ومنها إلى قطر، وصولاً إلى الإمارات، قبل ...Sat, 28 Jan 2017 06:43:45 GMT
-
اليوم.. محاكمة 24 تكفيريًا بتهمة "استهداف سفارة النيجر"
تنظر اليوم السبت، المحكمة العسكرية القضية المتهم فيها 24 تكفيريًا بتهمة استهداف سفارة النيجر، ما أسفر عن مقتل جنديين من الأمن المركزي. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة ...Sat, 28 Jan 2017 06:16:27 GMT
-
حلاق تركي يستخدم رؤوس زبائنه دعاية للدستور
بدأت مبكراً حملات الدعاية للتصويت بـ”نعم” على حزمة من التعديلات الدستورية التي تعطي صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية التركي، وتنقل البلاد إلى النظام الرئاسي بديلاً ...Sat, 28 Jan 2017 06:16:27 GMT