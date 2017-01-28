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بعد صراع طويل.. المحكمة تفصل في قضية حضانة حلا الترك
حلا الترك

بعد صراع طويل.. المحكمة تفصل في قضية حضانة حلا الترك

السبت، 28 يناير 2017 10:38 ص

قضت وزارة العدل والشئون الإسلامية بالبحرين بحق السيدة منى السابر طليقة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ووالد الفنانة الشابة حلا الترك في حضانتها هي وأشقائها.

وقد نشر صورة من الحكم الذي ينص على حقها رسميًا بضم حضانة اولادها حلا، عبدالله، ومحمد، إلى والدتهم رسميًا، فضلاً عن دفع محمد الترك نفقة للأولاد 600 دينار، وكذلك تسليمه الأوراق الثبوتية جميعاً لوالدتهم.

كما يتوجّب على زوج دنيا بطمة، دفع تكاليف وأقساط دراسة أولاده الثلاثة، وإلزامه دفع أجرة حضانة 10 دنانير شهريًا، وتسديد نفقة سكن وقدرها 300 دينار لطليقته ورسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتُقدّر بـ 10 دنانير.

وكانت من السابر، قد وجّهت رسالة لمتابعيها عبر موقع «إنستغرام»، قالت فيها: «الحمد لله على كل شي أشكركم من كل قلبي وكل الناس اللي وقفت معاي الله لا يحرمني منكم يا رب ولا من محبتكم».

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