أكدت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار، أنه تم وضع خطط استثمارية ومنهجية لجذب الإستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظات الصعيد، لافتة إلى أنه تم التركيز على التطور المركزي لخدمة محافظات الصعيد.

ونوهت “داليا خورشيد”، في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الوطني الثاني بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى وجود فرع مجمع خدمي في أسيوط، وسيتم افتتاح فرع آخر في أسيوط، مشيرة إلى أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مجمعات خدمية لخدمة مناطق الصعيد بأجمعها.

وأضافت أنه تم العمل على تطوير تشريعات، حيث تم وضع تشريعات محفزة لجذب الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن وضع إستراتيجية للقطاعات الإستراتيجية الصناعية والزراعية والتكنولوجية، والتيسير للاجراءات الاستثمارية في المحافظات.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى وترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعى، حيث تم وضع ذلك ضمن خطة برنامج الحكومة.

ونوهت إلى أنه تم العمل على فض المنازعات، مضيفة أنه يتم التأهيل خلال الفترة الحالية إلى التجول في المحافظات لإتاحة الفرص أمام الشباب في المحافظات الاكثر احتياجًا، والنهوض بتلك المحافظات.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلي أن هناك 167 منازعة فى الصعيد وقامت وزارة الاستثمار بالبت فى 66 منازعة، وجار العمل على البت فى باقي المنازعات.