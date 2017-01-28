بالفيديو .. وزير الكهرباء: تمت مضاعفة إنتاج الطاقة للسيطرة على انقطاع التيارالسبت، 28 يناير 2017 10:28 ص
استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، مشروعات الكهرباء فى محافظات الصعيد ومحطة بني سويف وكيفية إنجاز العمل فى كل محطات الكهرباء وتطور القدرات الكهربائية فى الصعيد.
وأضاف شاكر خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في ثاني أيام انعقاده في جلسة تحت عنوان “الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شبابية”، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، أنه تم إدخال ضعف الطاقة الموجودة من الطاقة الكهرباء لرفع مستوى الخدمة للجمهور وعدم انقطاع الكهرباء.
وتابع شاكر إن متوسط عدد العاملين في محطات الكهرباء منذ الإنشاء تصل إلى 6000 عامل فني ومهندس، فضلًا عند إدخال 14 وحدة متنقلة، كل واحدة منهم يصل جهدها 25 ميجاوات، مضيفًا انه يتم وضع تلك الوحدات بجانب مناطق تجمع الاحمال.
وأعلن أنه سيتم الإنتهاء من محطة بني سويف في عام 2019، وجاري العمل علي محطة جنوب حلوان.
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية قمنا بمضاعفة العمل والجهد عن العمل الذي تم خلال الـ 55 عاما الماضية في مناطق الصعيد.
وأكد أن الدولة لديها استثمارات خلال العامين المقبلين بقطاع شبكات توزيع الكهرباء بقيمة 4.4 مليار جنيه بما سيسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة وقعت بروتكول تعاون مع وزارة الإسكان لتطوير المناطق الخطرة، وتغيير خطوط الكهرباء والشبكات الموصل إليها لرفع مستوى الخدمات المقدمات لتلك المناطق خاصة بمحافظات الصعيد.
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