نشر جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مرفق بها صور له جوار امرأة ريفية مصرية يساعدها في صنع الزبد والجبن بالطريقة التقليدية لصناعة تلك المنتجات.

وعلق كاسن على صورته قائلا: «تعلم طريقة إعداد الجبنة المحلية من متعهد حساب «بلدي في مصر»، جيدة ونظيفة وذات سعر مناسب تساوي أكل بسيط من الريف المصري».

ويأتي هذا بعد أسبوع من لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، ووزير الدولة البريطاني للأمن في لندن لبحث الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، فضلا عن خطوات تجميد الموارد النقدية والمالية.