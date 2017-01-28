أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 52 قطعة من أراضي المباني، بمساحات مختلفة، في محافظة الجيزة، للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بمقر الهيئة الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تقرر بيع 47 قطعة أرض فضاء بشارعي الملك فيصل الرئيسي والعمدة في الطالبية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 200، و700 م2، حيث تم تحديد قيمة التأمين للراغبين في شراء أي منها بمبلغ 500 ألف جنيه للقطعة الواحدة.

وتطرح الهيئة أيضًا للبيع في هذا المزاد، 4 قطع بمنطقة الكوم الأخضر، بحوش الثمانين نمرة (4)، حيث تبلغ مساحة القطعة الواحدة منها حوالي 862 م2، فضلًا عن قطعة بحوض الغيط القبلي رقم 3 بالهرم تبلغ مساحتها 687.5 م2، حيث تم تحديد قيمة التأمين للراغبين في دخول المزاد لشراء أي من هذه القطع بمبلغ 20 ألف جنيه للقطعة الواحدة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على الإعلان للمزادات العلنية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية وأراضي المباني ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة المحافظات شريطة ألا تكون هناك منازعات قضائية بين الهيئة والغير، وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة.