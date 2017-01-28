بدأت وزارة الأوقاف قبول طلبات راغبى التقدم للمرحلة الثانية من مسابقة الصوت الحسن التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، أن على المتقدم للمسابقة تسجيل مقطع فيديو لا يزيد على 5 دقائق على الموقع الاليكترونى للوزارة وتحميله على يوتيوب وملء الاستمارة المرفقة ووضع رابط الفيديو المحمل على اليوتيوب في الخانة المخصصة لذلك، ثم تقوم اللجنة بفحص المتقدمين وننشر أسماء من يحق لهم التقدم للاختبارات الأولية.

وأشارت الوزارة إلى الشروط الخاصة بالمسابقة وهى ألا يقل سن المتقدم عند الإعلان عن 18 سنة وأن يتمتع بالصحة الصوتية وسلامة النطق والأداء وأن يكون المتقدم على علم بالمقامات الموسيقية ويتمتع بحسن السير والسلوك..وسيتم لاحقًا إعلان مواعيد مقابلات اللجنة المشتركة بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون.