كشف موقع لبناني، أسباب عدم تلبية المجلس الشيعي في لبنان، دعوة السفير السعودي للقاء نظمته سفارة المملكة في بيروت، ضمّ جميع رؤساء الطوائف اللبنانية، لافتًا إلى دور حزب الله في منع حضور الشيخ “عبد الأمير قبلان” اللقاء.

وذكر موقع “جنوبية” اللبناني، أن المجلس الشيعي اللبناني برئاسة الشيخ “عبد الأمير قبلان” غاب عن لقاء “كلنا لبنان”، الذي أقامته السفارة السعودية في منزل السفير في اليرزة، ضمن سلسلة نشاطات يقيمها القائم بالأعمال السعودي “وليد بخاري”، لها طابع فكري وثقافي، كما حصل خلال الشهرين المنصرمين عندما عقد لقاء حول اللغة العربية في يومها، وآخر عن الأديب “أمين الريحاني”.

وأضاف “جنوبية”: “غياب رئيس المجلس الشيعي اللبناني “عبد الأمير قبلان” عن لقاء السفير السعودي، جاء بعد نصيحة من حزب الله بعدم المشاركة، وذلك لأن حزب الله - الذي لا يزال موقفه معاديًا للسعودية التزامًا بالموقف الإيراني في المنطقة - يرفض بحسب بعض المتابعين “تسلل” السفارة السعودية إلى المؤسسة الشيعية في لبنان من خلال الطرق التقليدية”.

وأوضح الموقع أن حزب الله أراد أن يوصل رسالة إلى المعنيين بالأمر في السفارة السعودية، أنه لا يمكن أن تكون علاقتكم طبيعية مع المجلس الشيعي إن لم تكن ممتازة مع حزب الله، وعليكم أن تقرروا.

وذكر “جنوبية” أن الشيخ “عبد الأمير قبلان” لا يشارك في أي من النشاطات العامة في الآونة الأخيرة لأسباب صحية، ولكن عادة ما يوفد نجله الشيخ “أحمد قبلان” ممثلًا عنه، وهو ما لم يحصل مع الدعوة السعودية.

ولفتت الأوساط المتابعة إلى أن الاستعدادات الجارية لإجراء تعيينات في الهيئة التنفيذية والشرعية بناء على قانون تمديد المجلس الشيعي الأخير الذي أُقر في مجلس النواب؛ فإن الشيخ “أحمد قبلان” يقدم نفسه كمشروع وريث لوالده في المجلس الشيعي، ومع إلغاء الانتخابات أو تمديد مدة المجلس حتى العام 2020، يصبح قرار التعيين رهن اتفاق حركة أمل وحزب الله اللذين يتحكمان عمليًا بقرارات المجلس اليوم.