انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أحدى الفتيات من مدن الصعيد عندما قالت “المواطن في الصعيد كان بيتعامل أنه مواطن درجة عاشرة”، قائلا لها “أنتي بتوجعيني ، أنا مش مستحمل كلامك”.

وقال السيسي خلال مشاركته بالمؤتمر الشباب المقام بمحافظة أسوان اليوم السبت مقاطعا اياها : “الصعايدة أجدع ناس ولا هما جلابية ولا نكتة”.