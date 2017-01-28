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السيسي لـ«فتاة بمؤتمر الشباب»: الصعايدة أجدع ناس.. وأنا مش مستحمل كلامك
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لـ«فتاة بمؤتمر الشباب»: الصعايدة أجدع ناس.. وأنا مش مستحمل كلامك

السبت، 28 يناير 2017 10:08 ص
محيط - خالد الريس

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أحدى الفتيات من مدن الصعيد عندما قالت “المواطن في الصعيد كان بيتعامل أنه مواطن درجة عاشرة”، قائلا لها “أنتي بتوجعيني ، أنا مش مستحمل كلامك”.
وقال السيسي خلال مشاركته بالمؤتمر الشباب المقام بمحافظة أسوان اليوم السبت مقاطعا اياها : “الصعايدة أجدع ناس ولا هما جلابية ولا نكتة”.

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