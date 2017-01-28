نفت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ما نسب لها من تصريح قالت فيه “مصر اليوم بتقترض ولكن في المستقبل ستقرض”، مشيرة إلى أن التصريحات تم فهمها بشكل “مغلوط”.

وأشارت نصر من خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، إلى أن ما صرحت به هو أن “مصر عضو مؤسس ومساهم بجميع الهيئات الدولية مما يعطيها الحق للحصول على قروض ميسرة، وأن البرلمان ضخ رأس مال بالبنك الأسيوي للبنية الأساسية بصفة مساهم وعضو مؤسس وليس مقرض”.

وأضافت أن مصر حريصة مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل، مشيرا إلى أن مصر تقدم دعم فني ومساعدات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة.