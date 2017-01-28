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نهائى مبكر بين السنغال والكاميرون فى دور الثمانية لأمم افريقيا
السنغال

نهائى مبكر بين السنغال والكاميرون فى دور الثمانية لأمم افريقيا

السبت، 28 يناير 2017 10:19 ص
متابعات

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية عند التاسعة مساء اليوم السبت، صوب استاد “فرانسيفيل” فى الجابون من أجل متابعة المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والكاميرون، ضمن دور الثمانية للبطولة فى المواجهة الأقوى والأكثر إثارة وندية فى هذا الدور بين عملاقين كبيرين على صعيد كرة القدم فى القارة السمراء.

ويمكن القول ان اللقاء يعتبر نهائى مبكر بين فريقين لهما تاريخ طويل في البطولة وقدما مستويات عالية خلال الدور الاول.

ويدخل المنتخب الكاميرونى المباراة وفى جعبته ٤ ألقاب قارية من قبل يحتل بها المركز الثانى من حيث عدد البطولات بالتساوى مع غانا، وخلف المنتخب المصرى السيد المتوج بالبطولة بـ٧ ألقاب، أما المنتخب السنغالي فكان أفضل إنجاز له هو الحصول على المركز الثانيى.

وتمثل مباراة الليلة فرصة للثأر للاعبي المنتخب السنغالي بعد أن خسروا نهائي العام ٢٠٠٢ أمام المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح ٢/٣ فى البطولة التى استضافتها مالى حينذاك.

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن المباراة بين الفريقين من الصعب التكهن بنتيجتها فى ظل قوة كل من الفريقين، على الرغم من وجود أفضلية نسبية للمنتخب السنغالى بعد المستوى المبهر الذى ظهر عليه فى الدور الأول.

وتصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثانية فى الدور الأول برصيد ٧ نقاط من فوزين على تونس وزيمبابوي وتعادل مع الجزائر، بينما احتل المنتخب الكاميرونيى المركز الثاني فى المجموعة الأولى من فوز على غينيا بيساو وتعادلين مع بوركينا فاسو والجابون.

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