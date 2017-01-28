أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم في سوريا، اليوم السبت، أنه قدم مساعدات إنسانية لأكثر من 4 آلاف سوري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز، في بيان له اليوم: “إنه قدم خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شحنات مساعدات إنسانية، إلى أكثر من 4300 مدني”. وأوضح أن سكان أحياء الصاخور-3، والميرديان، والخالدية، والشيخ مقصود، تسلموا 3.8 طن من الخبز و1500 وجبة طعام.

وأضاف المركز أن الجنود الروس يعملون على إزالة الألغام والمتفجرات من المباني والشوارع والمراكز الاجتماعية في شرق مدينة حلب، مشيرا إلى أنهم “أبطلوا خلال الـ24 ساعة الماضية الألغام المزروعة في القسم الشرقي من مدينة حلب على مساحة تزيد عن 70 هكتار بالإضافة إلى 58 مبنى، و15 كلم من الشوارع”.

كذلك يواصل الأطباء الروس تقديم أنواع مختلفة من المساعدة الطبية لـ 130 شخصا من سكان البلدات الواقعة في محافظة حلب.

وقد تمكنت قوات الجيش السوري، في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بالتعاون مع القوات الجوية الفضائية الروسية، من السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بشكل كامل بعد الاتفاق مع الفصائل المسلحة على مغادرة المدينة.