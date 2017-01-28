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ارتفاع أعداد قتلى تنظيم داعش في القلمون بريف دمشق إلى 15 مسلحا
اشتباكات في القلمون

ارتفاع أعداد قتلى تنظيم داعش في القلمون بريف دمشق إلى 15 مسلحا

السبت، 28 يناير 2017 09:50 ص
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أفادت تقارير إخبارية اليوم السبت، بارتفاع أعداد القتلى من تنظيم داعش بنيران القوات النظامية في منطقة القلمون بريف دمشق إلى 15 مسلحا.

وذكرت ذلك قناة “الحرة” الاخبارية اليوم، مشيرة إلى أن 10 من مسلحي داعش قتلوا أمس بنيران قوات الاسد في ريف السويداء جنوب سوريا، كما اندلعت اشتباكات بين الطرفين في ريف حمص الشرقي.

وكانت وحدات من الجيش السوري قد نفذت أمس الجمعة، ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في ريفي دمشق والسويداء.

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