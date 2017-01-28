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إلهامى عجينة ينشر صورته بزي مقرئي القرآن.. ومعلقون:"منور يا فضيلة النائب"
إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب

إلهامى عجينة ينشر صورته بزي مقرئي القرآن.. ومعلقون:"منور يا فضيلة النائب"

السبت، 28 يناير 2017 10:14 ص
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نشر إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، صورة له بزى قراء القرآن الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلق متابعو عجينة عبر “فيس بوك” قائلين، إن النائب ينتوى التقدم لعضوية نقابة قراء القرآن الكريم، فيما علق آخرون :”منور الدنيا يا فضيلة الشيخ عجينة”، “ربنا يكرمك يا فضيلة الشيخ النائب”.

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