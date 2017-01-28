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تونس تواجه بوركينا فاسو في افتتاح دور الثمانية بأمم افريقيا
منتخب تونس - المنتخب التونسي

تونس تواجه بوركينا فاسو في افتتاح دور الثمانية بأمم افريقيا

السبت، 28 يناير 2017 09:48 ص
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يلتقي منتخبا تونس وبوركينا فاسو في السادسة مساء اليوم السبت على أرض ملعب استاد «دانجونيجى» في افتتاح مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالجابون فى مواجهة صعبة ومصيرية بين المنتخبين على حجز أول مقعد فى المربع الذهبى للبطولة.

وتأهل المنتخب التونسى للمباراة بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط من فوزين على الجزائر وزيمبابوى وخسارة أمام السنغال، فيما احتل منتخب بوركينا فاسو صدارة المجموعة الأولى من فوز على غينيا بيساو وتعادل مع المرشحين الأولين لصدارة المجموعة منتخبى الكاميرون والجابون صاحب الأرض والجمهور.

ويعول المدير الفنى للفريق البولندى المخضرم هنرى كاسبرزاك بشكل كبير على الموهوب يوسف المساكنى ونجم وسط ليل الفرنسى نعيم السليتى هدّاف الفريق فى البطولة حتى الآن بهدفين، فضلاً عن دفاع حديدى بقيادة حمدى النقاز.

وأعلن كاسبرزاك أنه سيعتمد على نفس التشكيلة التى تفوقت على زيمبابوى ٤/٢، فى مباراة ختام الدور الأول، فيما سيعود للفريق حارسه الأساسى أيمن المثلوثى على حساب رامى الجريدى، وينتظر أن تضم التشكيلة أيضاً: أيمن عبدالنور وسيام بن يوسف وعلى معلول وحمدى النقاز وساسى فرجانى ومحمد أمين عمر ونعيم السليتى ووهبى الخزرى ويوسف المساكنى وطه ياسين الخنيسى.

أما بوركينا فاسو فلديه طموح كبير هذا العام فى بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية فى تاريخه، وهو الإنجاز الذى حققه عام ٢٠١٣ حين خسر أمام زامبيا، ويقود الفريق هذه المرة البرتغالى الخبير باولو دوراتى والذى تحسنت نتائج الفريق كثيراً على يديه.

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