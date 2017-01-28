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بالفيديو .. السيسي: الدعم أحد أسباب تراجع قدرات الدولة في تقديم الخدمات
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

بالفيديو .. السيسي: الدعم أحد أسباب تراجع قدرات الدولة في تقديم الخدمات

السبت، 28 يناير 2017 09:39 ص
محيط - خالد الريس

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم الخدمات ولكن بمقابل غير مدعم لضمان استمرار الجودة، مضيفا أنه  لو تم تقديم الخدمة بمقابل مدعم ستدهور جودتها.

وأوضح الرئيس المصري خلال مشاركته بالمؤتمر الشباب المقام بمحافظة أسوان اليوم السبت، أن أحد أهم أسباب تراجع قدرات الدولة هو عدم الحصول على المقابل المناسب للخدمة.

وأضاف أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 180 مليار جنيه لتطويرها، موضحا أن الدولة غير قادرة على توفير نفقات تطوير السكة الحديد.



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