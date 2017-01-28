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بالفيديو .. مدبولي يحدد موعد حل مشكلة الإسكان
وزير اﻻسكان مصطفى مدبولي‎

بالفيديو .. مدبولي يحدد موعد حل مشكلة الإسكان

السبت، 28 يناير 2017 09:41 ص
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن مشكلة الإسكان ستحل خلال 3 سنوات.

واستعرض مدبولي خلال جلسة بمؤتمر الشباب بعنوان “الصعيد ما بين التحديات وآفاق التنمية.. رؤية شبابية”، مشروعات الإسكان والطرق لخدمة الصحراء الغربية والمليون ونصف المليون فدان.

وأوضح أنه تم إنشاء 106 آلاف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه.

وقال إنه تم خلال العام الماضي طرح 11 ألف قطعة أرض للبناء عليها، مضيفا أن حجم التحدي كبير جدا، وأشار إلى جهود الدولة في مشروعات الصرف الصحي.

وأكد أنه تم إنهاء 99 مشروعا للمياه والصرف الصحي بالصعيد، وقال: “انتهينا من تطوير عدة مناطق عشوائية في الصعيد”.

ويحضر الجلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة.



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