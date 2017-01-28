ترامب يحظر دخول السوريين لأمريكا إلى أجل غير مسمى

حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر، كجزء من الإجراءات الجديدة لإبعاد الإرهابيين عن الولايات المتحدة.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي واسع النطاق، يعلق دخول اللاجئين بالكامل لمدة أربعة أشهر، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

كما يتوقف دخول الزوار من ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، وهذه الدول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وقال ترامب إن هذه القرارات كانت جزءًا من التعهدات التي قام بها في حملته الانتخابية، والتي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين، وأدانت هذه الخطوات جماعات حقوق الإنسان والشخصيات البارزة في المجتمع الدولي.