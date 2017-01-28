 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 09:44 صباحاً
روابط سريعة
ترامب يحظر دخول السوريين لأمريكا إلى أجل غير مسمى
اللاجئين السوريين في فرنسا

ترامب يحظر دخول السوريين لأمريكا إلى أجل غير مسمى

السبت، 28 يناير 2017 09:48 ص
متابعات

حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر، كجزء من الإجراءات الجديدة لإبعاد الإرهابيين عن الولايات المتحدة.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي واسع النطاق، يعلق دخول اللاجئين بالكامل لمدة أربعة أشهر، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

كما يتوقف دخول الزوار من ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، وهذه الدول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وقال ترامب إن هذه القرارات كانت جزءًا من التعهدات التي قام بها في حملته الانتخابية، والتي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين، وأدانت هذه الخطوات جماعات حقوق الإنسان والشخصيات البارزة في المجتمع الدولي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3