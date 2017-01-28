بث مباشر.. بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني بأسوانالسبت، 28 يناير 2017 09:09 ص
انطلق اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وبدأت فعاليات اليوم الثانى الساعة ٩ صباحا، بجلسة بعنوان”الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية”، يعقبها مناقشة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا، تبدأ جلسة بعنوان “المشاركة السياسية وانتخابات المحليات بالصعيد”، يعقبها راحة غداء وحفل ختامي.
كما تبدأ فى الوقت نفسه ورش عمل متوازية، حول تنمية القطاع السياحي في الصعيد ودور الشباب في تطويره، ومبادرة الصعيد حماية اجتماعية.
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