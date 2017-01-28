 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
بث مباشر.. بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني بأسوان
لقاء الرئيس السيسي بـ 150 شابًا من محافظات الصعيد بأسوان‎

بث مباشر.. بدء فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني بأسوان

السبت، 28 يناير 2017 09:09 ص
متابعات

انطلق اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى الساعة ٩ صباحا، بجلسة بعنوان”الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية”، يعقبها مناقشة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا، تبدأ جلسة بعنوان “المشاركة السياسية وانتخابات المحليات بالصعيد”،  يعقبها راحة غداء وحفل ختامي.

كما تبدأ فى الوقت نفسه ورش عمل متوازية، حول تنمية القطاع السياحي في الصعيد ودور الشباب في تطويره، ومبادرة الصعيد حماية اجتماعية.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3