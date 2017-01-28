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شاهد.. النص الكامل لمسودة الدستور الروسي الجديد لسوريا
غارات روسيا على سوريا

شاهد.. النص الكامل لمسودة الدستور الروسي الجديد لسوريا

السبت، 28 يناير 2017 09:45 ص
متابعات

نشرت قناة “RT” المسودة الروسية الكاملة لمشروع الدستور السوري الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وأعضاء المحكمة الدستورية.

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري، وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

وفيما يلي النص الكامل للدستور الروسي الجديد لسوريا:

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا1

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا2

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا3

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا4

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا5

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا6

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا7

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا8

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا9

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا10

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا11

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا12

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا13

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا14

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا15

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا16

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا17

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا18

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا19

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا20

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا21

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا22

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا23

النص الكامل لمسودة الدستور الروسي لسوريا24

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