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السبت 28 يناير 2017 08:00 صباحاً
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ترامب يجرى مباحثات هاتفية مع 5 زعماء دول اليوم
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يجرى مباحثات هاتفية مع 5 زعماء دول اليوم

السبت، 28 يناير 2017 08:59 ص
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يجرى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم السبت، فى مستهل الأسبوع الثانى لتسلمه مفاتيح البيت الأبيض، محادثات هاتفية مع خمسة زعماء أجانب، وذلك غداة استقباله فى واشنطن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وقالت الرئاسة الأمريكية، إن ترامب سيتحادث هاتفيا، اليوم مع كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى، ورئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تورنبول والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند.

وكان ترامب استقبل، أمس الجمعة، فى البيت الأبيض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى التى أصبحت أول مسؤول أجنبى يلتقى الرئيس الأمريكى الجديد منذ توليه مهام منصبه قبل اسبوع.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى، ألتقى ترامب بعد تسعة أيام من انتخابه رئيسا فى 8 نوفمبر الجارى، وكان يومها أول زعيم أجنبى على الإطلاق يلتقيه الرئيس المنتخب.

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