قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن المسيحيين السوريين ستكون لهم الأولوية عندما يتعلق الأمر بالتقدم بطلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة “كريستيان برودكاستينج”: “إذا كنت مسلمًا يمكنك المجيء لكن إن كنت مسيحيًّا كان الأمر شبه مستحيل، والكل كانوا سواء في الاضطهاد. كانوا يقطعون رءوس الجميع لكن المسيحيين أكثر”.

وقال مركز بيو للأبحاث في أكتوبر الماضي: “إن 38901 لاجئ مسلم دخلوا الولايات المتحدة في العام المالي 2016 من كل الدول وهو ما يوازي تقريبًا عدد اللاجئين المسيحيين الذين بلغ عددهم 37521 لاجئًا”.