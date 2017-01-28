قالت المهندسة زينب مبارك، مهندسة تصميم وصيانة طائرات، “إنه لا يوجد كلية هندسة طيران إلا فى مصر، لذا تعلمت فن صيانة الطائرات، ولم أجد وظيفة لأنني فتاة ولست رجلا، مؤكدة أنها توجهت لشركة مصر للطيران بداية من 2010 و2011 وأبلغوني أنني لن أعمل بالشركة لأنني فتاة.

وأضافت مبارك أثناء حوارها مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “مساء dmc” المذاع على شاشة “dmc”، أنها كانت تعلم كافة الصعوبات التى كانت ستواجهها في الحياة العملية، مشيرة إلى أن الدراسة شئ وسوق العمل شئ آخر، ولكن كان لديها إصرار.

وفي نفس السياق قال المهندس طارق عبد الله، مؤسس شركة استشارات هندسية، إنه قام بتطبيق وإنشاء شركة هندسة مكونة من 3 أشخاص، وقمنا بتطبيق ما تعلمناه داخل المرحلة الجامعية على أرض الواقع.

وتابع أنه كان لديه حالان إما السفر للعمل بالخارج، أو البحث عن وظيفة ، مضيفا أنه كان هناك مجموعه من الصعوبات.