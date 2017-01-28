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«الزراعة»: أزمة الأسمدة ستنتهي خلال الموسم الشتوي
وزير الزراعة - الدكتور عصام فايد
وزير الزراعة - الدكتور عصام فايد

«الزراعة»: أزمة الأسمدة ستنتهي خلال الموسم الشتوي

السبت، 28 يناير 2017 08:59 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كميات الأسمدة المتوافرة في الجمعيات الزراعية خلال شهر يناير ستتجاوز 800 ألف طن أسمدة الأزوتية، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة ستشهد انفراجه خلال الموسم الشتوي.
وأوضح عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن هناك بعض الشكاوى حول توزيع الأسمدة على الجمعيات، مؤكدا أن بعض الجمعيات التي لديها فائض ستقوم بتزويد الجمعيات الأخرى بالتنسيق مع مديريات الوزارة للمحافظة.

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