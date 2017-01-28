انعقاد "قمة لشبونة" اليوم لإعادة إطلاق مشروع أوروباالسبت، 28 يناير 2017 08:53 ص
يحاول قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الأوروبى من بينها فرنسا واليونان، اليوم السبت في لشبونة التوصل إلى منصة مشتركة من أجل إعادة إطلاق المشروع الأوروبى الذى يواجه تحديات خروج بريطانيا ووصول دونالد ترامب إلى السلطة فى الولايات المتحدة.
على غرار قمة أولى فى أثينا فى سبتمبر، سيحاول قادة هذه الدول المطلة على البحر المتوسط درس سبل تخفيف القيود الخانقة للموازنة الأوروبية وتسهيل “تقاسم أكثر عدلا للأعباء” على صعيد استقبال اللاجئين.
وكان رئيس الوزراء البرتغالى انتونيو كوستا، أعلن الثلاثاء الماضى، أن منطقة اليورو بحاجة ملحة لإصلاحات “لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشرعية السياسية التى تزعزعها” إزاء صعود “الحماية والشعبوية”.
تنطلق “قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبى” التى تضم أيضا أيطاليا واسبانيا وقبرص ومالطا عند الساعة 11,00 صباحا، وتختتم بعدها بأربع ساعات ببيان مشترك يشمل خصوصا إعادة إطلاق النمو والاستثمارات فى أوروبا.
والهدف من القمة هو التنسيق قبل قمتين أوروبيتين أخريين مقررتين فى الثالث من فبراير فى مالطا للتباحث فى مستقبل الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا وفى 25 مارس فى روما بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية فى العاصمة الإيطالية.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
بالفيديو.. ترامب يسخر من صحفية "بي بي سي"Sat, 28 Jan 2017 05:33:45 GMT
-
شيرين عبد الوهاب تغازل أحد معجبينها في حفل طابا هايتس: تتجوزني
أشعلت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلها الكبير بمدينة طابا في جنوب سيناء، ضمن فعاليات مهرجان طابا هايتس الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة. وفي لمسة إنسانية مازحت المطربة ...Sat, 28 Jan 2017 04:22:52 GMT
-
8 أطعمة تغنيك عن أدوية الاكتئاب
إذا كنت تشعر بالإحباط أو ضعف التركيز، فالطعام قادر على أن يغير حالتك تماماً، حيث يوجد طعام مناسب لكل حلة مزاجية تمر بها بدءً من صفار البيض من أجل التركيز، إلى ...Sat, 28 Jan 2017 00:23:05 GMT
-
أقذر 5 أشياء في المطبخ.. وإليك طريقة تنظيفها
تنظيف المطبخ غالباً ما يكون مُزعجاً للغاية، خاصةً لأولئك الذين لا يحبون التنظيف، لكن ما نجهله هو وجود طرق سهلة للغاية للتنظيف. وإليك أقذر الأماكن في مطبخك وطريقة ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
مصرع 3 وإصابة7 في حادث تصادم ب"صحراوي الأقصر"
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون، مساء، الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالبغدادي، بشرق الأقصر. تلقي اللواء عصام الحملي , ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
مصرع 42 من "داعش" في قصف عراقي بالموصل
لقي 42 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم ، اليوم الجمعة، في قصف من جانب طيران الجيش العراقي بالمحور الغربي لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق. ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
5 أشياء ملوثة نتعامل معها يومياً..تعرف عليها
قديماً كانت الصحافة ووسائل الإعلام تتندر بحالة الرعب التي تنتاب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب من الإصابة بأي عدوى ومن التعرض للجراثيم، بل روى بعض المقربين منه ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT