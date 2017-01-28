يحاول قادة سبع دول من جنوب الاتحاد الأوروبى من بينها فرنسا واليونان، اليوم السبت في لشبونة التوصل إلى منصة مشتركة من أجل إعادة إطلاق المشروع الأوروبى الذى يواجه تحديات خروج بريطانيا ووصول دونالد ترامب إلى السلطة فى الولايات المتحدة.

على غرار قمة أولى فى أثينا فى سبتمبر، سيحاول قادة هذه الدول المطلة على البحر المتوسط درس سبل تخفيف القيود الخانقة للموازنة الأوروبية وتسهيل “تقاسم أكثر عدلا للأعباء” على صعيد استقبال اللاجئين.

وكان رئيس الوزراء البرتغالى انتونيو كوستا، أعلن الثلاثاء الماضى، أن منطقة اليورو بحاجة ملحة لإصلاحات “لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والشرعية السياسية التى تزعزعها” إزاء صعود “الحماية والشعبوية”.

تنطلق “قمة الدول المتوسطية للاتحاد الأوروبى” التى تضم أيضا أيطاليا واسبانيا وقبرص ومالطا عند الساعة 11,00 صباحا، وتختتم بعدها بأربع ساعات ببيان مشترك يشمل خصوصا إعادة إطلاق النمو والاستثمارات فى أوروبا.

والهدف من القمة هو التنسيق قبل قمتين أوروبيتين أخريين مقررتين فى الثالث من فبراير فى مالطا للتباحث فى مستقبل الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا وفى 25 مارس فى روما بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتوقيع المعاهدة التأسيسية فى العاصمة الإيطالية.