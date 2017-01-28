تجددت صباح اليوم السبت، الاشتباكات بين فصائل من المعارضة السورية وجبهة فتح الشام “النصرة سابقا” فى غرب حلب ومحافظة إدلب معقل فصائل المعارضة السورية، وذلك حسبما ذكرت قناة “العربية” الإخبارية.

وأوضح مسئول بالمعارضة أن عناصر فتح الشام اشتبكوا مع مقاتلى المعارضة المنضوية تحت لواء أحرار الشام الذى يضم مسلحين من 7 فصائل.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن المواجهات تخللها استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة من الجانبين.

واستمرت الاشتباكات المسلحة بين الفصائل المعارضة المنضوية تحت لواء أحرار الشام من جهة، وجبهة فتح الشام المحسوبة على تنظيم القاعدة بعد الهجوم المدفعى الذى شنته الأخيرة على مواقع تابعة لجيش الاسلام فى إدلب وغرب حلب وأدى إلى مقتل عدد من المدنيين.

وفى سياق متصل، أصدرت حركة أحرار الشام بيانا دعت فيه جبهة فتح الشام إلى وقف هجماتها وحشودها وقبول المبادرة التى قدمتها الحركة لتشكيل قيادة سياسية وعسكرية موحدة لجميع الفصائل المقاتلة شمال سوريا.

وهددت أحرار الشام بالرد على هجمات جبهة فتح الشام حال رفضها للمبادرة واستمرارها باستهداف عناصرها ومقارها.