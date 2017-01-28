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نظر طعن منى الشافعي وآخرين على سجنهم بتهمة الاستيلاء على 48 مليون جنيه
محكمة النقض

نظر طعن منى الشافعي وآخرين على سجنهم بتهمة الاستيلاء على 48 مليون جنيه

السبت، 28 يناير 2017 08:56 ص
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تنظر محكمة النقض، اليوم السبت الطعن المقدم من منى الشافعي سيدة الأعمال، و4 متهمين آخرين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين على سليمان، ومحمود عبدالحفيظ، وهشام الشافعي، وخالد الجندي، ونبيل مسعود، وسكرتارية خالد عمر.

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