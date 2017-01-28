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السبت 28 يناير 2017 08:08 صباحاً
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اليوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني في أسوان
السيسي في اسوان ـ النيل‎

اليوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني في أسوان

السبت، 28 يناير 2017 08:51 ص
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ينطلق اليوم السبت، ثاني يوم من فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني الساعة ٩ صباحا، بجلسة بعنوان”الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية”، يعقبها مناقشة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، وفى الساعة الثانية عشر ظهرا، تبدأ جلسة بعنوان “المشاركة السياسية وانتخابات المحليات بالصعيد”،  يعقبها راحة غداء وحفل ختامى.

كما تبدأ في الوقت نفسه ورش عمل متوازية، حول تنمية القطاع السياحى فى الصعيد ودور الشباب فى تطويره، ومبادرة الصعيد حماية اجتماعية.

وفي السياق نفسه تناقش ورشة أخرى مجموعة من المبادرات الشبابية و ورشة حول الزراعة والثروة السمكية وتنمية الاستثمارات.

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