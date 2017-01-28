تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت.

فتحت عنوان “السيسى : سنبنى مصر بسواعد وإرادة الشباب” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح امس أعمال المؤتمر الوطنى الدورى للشباب المنعقد يومي 27 و28 يناير الحالي بأسوان بمشاركة مئات من شباب الجامعات والاحزاب السياسية وحضور رئيسى مجلسى النواب والوزراء ومحافظ البنك المركزى والعديد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة وقد استهل الرئيس اعمال المؤتمر بتويجه التحية لأهالى الصعيد وأصالتهم ودفء استقبالهم مؤكدا انه بقوة سواعد شباب الصعيد وشباب مصر من كل انحاء الجمهورية سيتم بناء مصر .

وتحت عنوان “افتتاح 3 محطات كهرباء الشهر المقبل”، ذكرت “الأهرام” أن شركة “سيمنس” الألمانية أعلنت عن استعدادها لافتتاح المرحلة الاولى من محطاتها الثلاث بمصر خلال شهر فبراير المقبل وتشمل محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الادارية الجديدة بالتعاون مع شركاتهم المحليين ووزارة الكهرباء .

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا نوهت الصحيفة بأن الشركة القابضة لمصر للطيران ستستقبل خلال النصف الأول من فبراير المقبل أحدث طائراتها فى اللأسطول وهي الثانية من صفقة تضم 9 طائرات تعاقدت على شرائها من شركة بوينج العالمية تبلغ قيمتها 864 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن الطائرة ستكون رقم 22 في الأسطول من هذا الطراز.

وتحت عنوان ” وزير خارجية أثيوبيا : ملتزمون بالمسار الثلاثي لمفاوضات سد النهضة” ذكرت صحيفة “الأهرام” أن وزير خارجية إثيوبيا وركنو جيبيهو أكد على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا خاصة من خلال نهر النيل الذى يشكل رابطا أبديا بين البلدين على مر العصور، وأن من مصلحة الدولتين الحفاظ على تلك العلاقة الإيجابية.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري قد التقى أمس جيبيهو خلال وجوده بأديس أبابا لحضور اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذي بالاتحاد الإفريقي.

ونقلت الصحيفة عن شكري تأكيده التزام مصر باستضافة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وعن التعديل الوزاري المرتقب، كشفت مصادر لصحيفة “الجمهورية” أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أوشك علي الانتهاء من قائمة التعديل الوزاري تمهيداً لإعلانه خلال ساعات ثم تقديمه إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي.

وأرجعت المصادر عدم اكتمال القائمة إلى بعض الاعتذارات من الذين تم ترشيحهم بشكل أولي لتولي حقائب وزارية.

وتحت عنوان “471 مليون جنيه لتطوير 85 محطة للقطارات” نقلت “الجمهورية” عن وزير النقل الدكتور جلال سعيد قوله إنه جار تطوير 85 محطة للقطارات منها 14 بالمنطقة الجنوبية بتكلفة 471 مليون جنيه وسيتم الانتهاء من 8 محطات في مايو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية للوزير أمس يرافقه اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية بمحطة أسوان للسكك الحديدية بعد انتهاء التطوير الخاص بها لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور والتقي ركاب القطار 81 مميز “أسوان - القاهرة” واستمع إلي مقترحاتهم واطمأن علي تقديم خدمة مميزة لهم.

وبعنوان “طرح أكبر مشروع سياحي بالقناطر بالتنسيق مع مجلس الوزراء” ذكرت الصحيفة أن اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية أكد انه لا خلاف مع نواب البرلمان بالإقليم .. مشيراً إلى أنه يضع يده في يد الجميع للنهوض بالإقليم في إطار من التعاون والتنسيق المشترك طالما كان الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح عبدالمنعم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية بعيداً عن شخصنة الأمور لأن هدفنا في النهاية هو الصالح العام في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود لمواجهة تحديات المرحلة.

وتحت عنوان ” اتفاقية لتبادل الكهرباء بين مصر والأردن وليبيا” ذكرت “الجمهورية” أن مصر والأردن وقعتا اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية ومعها آلية تحديد أسعار الكهرباء المصدر وفقاً لأسعار الوقود العالمية في خطوة تالية للاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الجانب الليبي مما يمهد لزيادة حجم تبادل القدرات الكهربائية بين البلاد الثلاث والاستفادة المثالية من القدرات الاحتياطية في الشبكة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء تأكيده عودة تبادل التيار للأردن عقب إصلاح البرج الذي تعرض لعمل إرهابي الأسبوع الماضي مما أدي لعودة تبادل قدرات الكهرباء.

كم أكد الدسوقي استمرار تدفق الكهرباء المصرية لدول الجوار للمساهمة في حل أزمات الطاقة بالدول المرتبطة بها خاصة الأردن ولبنان وسوريا والعراق وليبيا وأن مصر لم تخفض كميات الطاقة الكهربائية المصدرة إلي هذه الدول ويتم تبادل التيار بصفة مستمرة وبانتظام وبالحد الأقصي الذي تسمح به شبكات الربط الكهربائي حالياً والبالغ حوالي 400 ميجاوات ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تنفيذاً لاتفاق دول الربط الثماني التي تضم مصر والأردن وسوريا ولبنان في اجتماع عمان عام 2008 علي أن تقوم مصر بتوفير جزء من الطاقة الكهربائية لدول الربط التي تعاني من عجز ومشاكل في الشبكة لتوفير احتياجات مواطنيها خاصة مع اختلاف الذروات المسائية بين هذه الدول خاصة دول المغرب العربي.

وتحت عنوان “السيسى يشارك فى القمة الإفريقية بعد غد” ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك فى أعمال القمة الإفريقية التى ستعقد فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا يومى الاثنين والثلاثاء القادمين بمشاركة اكثر من 35 رئيس دولة وحكومة فى افريقيا وتعد هذه المشاركة السادسة من نوعها للرئيس السيسى ، كما تعد الزيارة الرابعة له لاثيوبيا منذ توليه مهام منصبه وتعقد القمة الافريقية المقبلة تحت شعار الاستفادة من الميزة الديموجرافية فى القارة والمتمثلة فى قوة الشباب لتحقيق التنمية الأفريقية.

وفي الشأن الاقتصادي نقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن مصدر مسئول بوزارة المالية تأكيده أن الوزارة تدرس حاليا تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لكن لم يتم حتى الآن تحديد نسبة هذه الضريبة او موعد بدء تطبيقها.

وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا ذكرت الصحيفة أن مصدر مسئول بوزارة الزراعة أكد أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقدم بمذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها بزيادة أسعار توريد القمح من الفلاحين للموسم الجديد الى 650 جنيها لاردب بدلا من 450 جنيها للاردب والتى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وذلك بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة اسعار الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعى .

وتحت عنوان “وزير النقل يتفقد محطة أسوان للسكك الحديدية بعد تطويرها ” ذكرت صحيفة “أخباراليوم” أن وزير النقل الدكتور جلال السعيد يرافقه اللواء شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية قاما بجولة تفقدية امس الجمعة بمحطة اسوان للسكك الحديدية بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بها

وأوضحت الصحيفة أن الوزير تفقد أرصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر والتقى ركاب القطار رقم 81 مميز “أسوان – القاهرة” واستمع إلى مقترحاتهم واطمأن على تقديم خدمة مميزة لهم وعلى نظافة القطار .