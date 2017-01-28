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ليبيون يتظاهرون وسط طرابلس ضد تواجد مجموعات مسلحة في منطقتهم‎
مسلحون في ليبيا - ليبيا

ليبيون يتظاهرون وسط طرابلس ضد تواجد مجموعات مسلحة في منطقتهم‎

السبت، 28 يناير 2017 08:47 ص
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تظاهر عدد من أهالي وسكان حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، احتجاجاً على عدم خروج مجموعات مسلحة قادمة من خارج المنطقة.

وأغلق المتظاهرون كافة الطرق في الحي بالحواجز وأحرقوا إطارات السيارات، محذرين من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم يلتزم المسلحون بالخروج من المنطقة.

وأفاد شهود عيان، أن الكتائب المسلحة المتمركزة وسط الحي أطلقت النار في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

والكتائب المسلحة التي دخلت الحي منذ أقل من أسبوعين، تسمي نفسها “الأمن الرئاسي” التابع لحكومة الإنقاذ التي يترأسها خليفة الغويل، وغير المعترف بها دولياً.

وفي السياق ذاته، أعرب “تجمع أهالي وسكان طرابلس المركز”، عن تأييده لمطالب خروج المجموعات المسلحة من الحي بعد ارتفاع حالات الخطف والقتل.

ودعا التجمع في بيان له، جميع مناطق وأحياء وأزقة طرابلس إلى الوقوف لدعم السكان في مطالبهم لإخلاء الحي من ما وصفتهم بـ”المجرمين”.

جدير بالذكر أن أهالي حي الأندلس أمهلوا، الثلاثاء الماضي، كافة التشكيلات المسلحة بمنطقتهم 72 ساعة للمغادرة، وتوعدوا بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطلبهم خلال المهلة المحددة.

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