 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:02 صباحاً
روابط سريعة
تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

السبت، 28 يناير 2017 08:45 ص
كتب-ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير
إتش إس بي سي مصر 18.90 19.15 منذ 4 أيام
بنك البركة مصر 18.85 18.96 منذ 2 يومين
كريدي أجريكول مصر 18.85 19.09 منذ 4 أيام
المصرف المتحد 18.80 18.90 منذ 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95 منذ 6 أيام
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.80 18.90 منذ 2 يومين
البنك العربي مصر. 18.80 18.95 منذ 2 يومين
بنك الإسكندرية 18.78 18.90 منذ أسبوع واحد
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.78 18.86 منذ 2 يومين
البنك المركزي المصري 18.77 18.89 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.76 18.90 منذ 2 يومين
بنك مصر إيران للتنمية 18.75 18.90 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 18.85 منذ أسبوع واحد
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.75 18.85 منذ 4 أيام
البنك التجاري الدولي 18.70 18.80 منذ 5 أيام
بنك القاهرة 18.70 18.75 منذ 2 يومين
بنك قناة السويس 18.70 18.80 منذ 4 أيام
البنك اﻷهلي المصري 18.70 18.75 منذ 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.70 18.85 منذ 4 أيام
بنك مصر 18.70 18.75 منذ 2 يومين
بنك بلوم مصر 18.70 18.80 منذ 5 أيام
البنك المصري الخليجي 18.70 18.80 منذ 2 يومين
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.68 18.73 منذ 2 يومين
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3