شاهد.. لحظة سقوط فتاتين من ب"راشوت" بوادي الريان في الفيوم

أصيبت شقيقتين من بورسعيد، بكسور خطيرة إثر سقوطهما من “براشوت” أثناء رحلتهم بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء قاسم حسين مدير امن الفيوم، تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول كلٍ من، أماني ياسر أحمد- 16 سنة، مصابة بكسور في الحوض، الضلع ،والذراع الأيمن . ونورهان ياسر أحمد- 20 سنة- مصابة بكسور في العمود الفقري والقدم اليسرى.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع بمنطقة محمية وادى الريان بمركز يوسف الصديق عندما كانت الفتاتان تستقلا المظلة الهوائية التى تجرها سيارة ، فأنفصل الحبل عن المظلة والسيارة التى تجرها مما أدى إلى سقوط “البراشوت” بالشقيقتين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو لسقوط الطالبتين من البراشوت فى وادى الريان بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى نقلهما إلى مستشفى الفيوم، بعد إصابتهما بكسور متفرقة فى جسديهما.

ونشرت صفحة “الفيوم من أرض الواقع”، تفاصيل الواقعة، قائلة :” الطالبة أمانى ياسر والطالبة نوران ياسر من بورسعيد، كانوا فى رحلة لوادى الريان بالفيوم وقاموا بركوب البراشوت فسقط بهم، وهم الآن بحالة خطيرة بالمستشفى الفيوم العام بسبب كسور كثيرة فى أجسامهم “.