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البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع شينزو آبي اليوم
رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي

البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع شينزو آبي اليوم

السبت، 28 يناير 2017 08:39 ص
وكالات

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صباح اليوم السبت.

ومن المقرر أن يزور آبي البيت الأبيض الشهر المقبل. وقال مسؤول بإدارة ترامب يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي الجديد سيسعى إلى إحراز تقدم سريع في اتفاق التجارة الثنائية مع اليابان.

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