 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:11 صباحاً
روابط سريعة
تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في مصر
مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

السبت، 28 يناير 2017 08:39 ص
كتب-ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 711
عيار 22 652
عيار 21 622
عيار 18 533
عيار 14 415
عيار 12 355
الاونصة 22,108
الجنيه الذهب 4,976
الكيلو 710,857
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3