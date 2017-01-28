 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:11 صباحاً
روابط سريعة
زيادة قوة الشرطة الألمانية بنسبة 30 % بعد الهجوم الإرهابي
الشرطة الالمانية

زيادة قوة الشرطة الألمانية بنسبة 30 % بعد الهجوم الإرهابي

السبت، 28 يناير 2017 08:32 ص
متابعات

قررت السلطات الألمانية بالعاصمة برلين زيادة أعداد قوات الشرطة بها بنسبة 30% بعد تعرض المدينة لحادث الدهس الإرهابي في ديسمبر الماضي.

وقال كلاوس كانت، رئيس شرطة العاصمة، في تصريحات لصحيفتي “بيلد” و”بيلد أم زونتاج” الصادرتين اليوم السبت:”الآن وبعد مرور الحدث اتضح لنا أن تصنيف درجة خطورة الجاني كان خاطئا، ولكن هل كان بإمكان أحد أن يعلم ذلك من قبل؟”.

يذكر أن هجوم الدهس بشاحنة الذي شهده أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3