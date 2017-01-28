قررت السلطات الألمانية بالعاصمة برلين زيادة أعداد قوات الشرطة بها بنسبة 30% بعد تعرض المدينة لحادث الدهس الإرهابي في ديسمبر الماضي.

وقال كلاوس كانت، رئيس شرطة العاصمة، في تصريحات لصحيفتي “بيلد” و”بيلد أم زونتاج” الصادرتين اليوم السبت:”الآن وبعد مرور الحدث اتضح لنا أن تصنيف درجة خطورة الجاني كان خاطئا، ولكن هل كان بإمكان أحد أن يعلم ذلك من قبل؟”.

يذكر أن هجوم الدهس بشاحنة الذي شهده أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر الماضي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.