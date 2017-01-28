اليوم.. طعن "وايت نايتس" على حبسهم بتهمة الشروع في قتل رئيس الزمالك

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، الطعن على الحكم الصادر في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد 7 متهمين منتمين لرابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس”، في القضية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات العجوزة.

وتضم قائمة الطاعنين كل من أحمد عبدالعال أحمد - وشهرته “كباكا”، وسليمان محمد عبد المنعم، وعمرو عمارة محمد، وأحمد علي محمد - بيبسي، وأحمد ماضي سلامة، وسعودي عبد العزيز وياسر سيد عبدالحافظ - وشهرته “بوجو”.