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السبت 28 يناير 2017 08:08 صباحاً
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اليوم.. طعن "وايت نايتس" على حبسهم بتهمة الشروع في قتل رئيس الزمالك
مرتضى منصور

اليوم.. طعن "وايت نايتس" على حبسهم بتهمة الشروع في قتل رئيس الزمالك

السبت، 28 يناير 2017 08:35 ص
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تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، الطعن على الحكم الصادر في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضد 7 متهمين منتمين لرابطة مشجعي نادي الزمالك “الوايت نايتس”، في القضية رقم 15138 لسنة 2014 جنايات العجوزة.

وتضم قائمة الطاعنين كل من أحمد عبدالعال أحمد - وشهرته “كباكا”، وسليمان محمد عبد المنعم، وعمرو عمارة محمد، وأحمد علي محمد - بيبسي، وأحمد ماضي سلامة، وسعودي عبد العزيز وياسر سيد عبدالحافظ - وشهرته “بوجو”.

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