مؤتمر صحفى لكوبر والحضري قبل 24 ساعة من مباراة المغرب

يعقد الثنائي هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر وعصام الحضري قائد الفراعنة مؤتمرًا صحفيًا اليوم قبل مران الفراعنة الأخير للحديث عّن مباراة المغرب المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد فى دور الـ8 لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وتنص لوائح بطولة أمم الجابون على حضور المدير الفنى وقائد الفراعنة لمؤتمر صحفى قبل أى مباراة رسمية بـ 24 ساعة.

كان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ8 بعد احتلال قمة مجموعته برصيد 7 نقاط بعد التعادل السلبى فى الجولة الأولى أمام مالى ثم الفوز على أوغندا وغانا بهدف.