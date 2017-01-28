كشفت مصادر أمنية فى محافظة الأنبار بالعراق، صباح اليوم السبت، عن وقوع تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدف المدخل الغربى لمدينة الفلوجة، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ”السومرية نيوز” إلى أن السيارة المفخخة كان يقودها انتحارى، وانفجرت داخل سيطرة “الحلابسة”، بالمدخل الغربى لمدينة الفلوجة.

وتابعت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، قائلة: “طوقت قوات الأمن مكان الحادث، ومنعت أى شخص من الاقتراب منه، تحسبا لأى طارئ”.

وكانت قوات الأمن العراقية قد نجحت فى يونيو الماضى من تحرير الفلوجة من تنظيم “داعش” الإرهابى، ولكن لا يزال التنظيم يستهدف المدينة بتفجيرات وعمليات إرهابية من وقت لآخر.