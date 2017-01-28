يحاول بعض الأشخاص التهرب من مشاكل حياته بالخروج أو بالجلوس وحيدًا أو حتى بالإدمان، أما الغريب هو أن يهرب شخصًا من أزماته بدخول السجن.

اقتحم لورانس ريبل البالغ من العمر 70 عام مصرف ليبر، وسلم ورقة لموظف الصندوق كتب عليها “أنا مسلح بسلاح ناري، أعطني كل ما في الصندوق من أموال”.

وأخذ ريبل النقود وجلس على أحد المقاعد في بهو المصرف حتى وصلت الشرطة وقامت بإلقاء القبض عليه، وفي إفادة له قدمها أثنا التحقيق، قال ريبل بأنه كان على خلاف دائم مع زوجته وأراد التخلص من هذا الوضع بأي ثمن، قائلًا “كتبت الورقة التي سلمتها لموظف الصندوق أمام زوجتي، وقلت لها بأني أفضل دخول السجن على أن أبقى تحت سقف واحد معها”.

علمًا بأن الخلاف الأخير نشب بينهما بعدما طلبت منه إصلاح آلة تجفيف الملابس وفق ما صرحت به زوجة ربيل.

جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات في ولاية كنساس الأمريكية حكمت على ريبل بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة مقدارها 250000 دولار، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.