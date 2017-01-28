سمح قاضي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بالمضي قدما في دعواها القضائية بالتشهير ضد مدون نشر شائعات بأنها كانت تعمل كـ”مرافقة راقية”.

وطلبت محامية تاربلي من قاضي محكمة دائرة المقاطعة في مونتغمري رفض القضية في جلسة قبل المحاكمة الجمعة في روكفيل. وجادلت المحامية بأن تاربلي كان ملتزما بحقوقه في نشر الشائعات التي قد تؤثر على الحملة الرئاسية.

ويقول محامي ترامب إن الشائعة كانت كاذبة وإن الصحفيين لا يستطيعون إطلاق تصريحات تشهيرية بحجة أنهم ينشرون عن الشائعات. وأضاف أن وظيفة الصحفي هي التحقق من الشائعة قبل النشر.

ورفض القاضي طلب تاربلي، لكنه أرجأ الحكم في طلب مماثل من صحيفة “ديلي ميل”.