قال لاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، إن حياته خارج الملعب حياة عادية، لافتًا إلى أنه يتدرب كثيرًا، فلا يوجد وقت فراغ له، وعندما ينتهي من التدريب يعود لعائلته.

وأضاف “ميسي”، خلال حواره ببرنامج “كل يوم جمعة”، المذاع عبر فضائية “on e”، أمس الجمعة، أنه قد يمر لتوصيل ابنه من المدرسة إلى المنزل، ويساعده في الاستحمام ويتناول مع أسرته العشاء.