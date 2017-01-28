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عمدة برلين: جدار ترامب "الطريق الخاطئ نحو العزلة"
ترامب خطاب

عمدة برلين: جدار ترامب "الطريق الخاطئ نحو العزلة"

السبت، 28 يناير 2017 08:23 ص
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انتقد عمدة برلين ميشائيل ميلر خطة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لبناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، واصفا ذلك بأنه الطريق الخاطئ.

وقال ميلر أمس الجمعة في رسالة له: “برلين مدينة انقسام أوروبا ومدينة الحرية في أوروبا لا يمكن أن تنظر دون تعليق حين تخطط دولة لبناء سور جديد”.

وأضاف ميلر: “نحن سكان برلين من النساء والرجال نعرف تمام المعرفة ما يسببه تقسيم قارة بالأسلاك الشائكة أو بالجدران الأسمنتية من ألم شديد للناس.”

وأكد ميلر أن هذا التقسيم يسلب ملايين البشر فرص الحياة. ووجه ميلر مناشدة للرئيس الأمريكي ترامب: “بعدم السير في هذا الطريق المؤدي إلى العزلة والانطواء”.

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