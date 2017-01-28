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السبت 28 يناير 2017 08:01 صباحاً
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وفاة الممثل البريطاني جون هرت عن 77 عاما
الممثل البريطاني جون هرت‎

وفاة الممثل البريطاني جون هرت عن 77 عاما

السبت، 28 يناير 2017 08:30 ص
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توفي الممثل البريطاني الذي رشح لجائزة الأوسكار السير جون هرت عن 77 عاما، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حسبما أكد وكيل أعماله اليوم السبت.
وعلى مدى مسيرته الفنية التي امتدت لما يقرب من ستة عقود، أشتهر هرت بأداء دور البطولة في فيلم “الرجل الفيل”، كما حقق نجاحا في وقت لاحق من حياته من خلال تجسيد دور السيد اوليفاندر بائع العصا السحرية في سلسلة أفلام “هاري بوتر”.

وكانت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قد كرمت هرت بمنحه لقب فارس تقديرا لإسهاماته في مجال الدراما وذلك في عام 2015.

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