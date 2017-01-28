مصرع 11 شخصا إثر أمطار غزيرة في بيرو

لقي 11 شخصا مصرعهم في بيرو في فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة أدت كذلك إلى تشريد عشرات الآلاف، كما أفادت السلطات أمس الجمعة.

وقال المعهد الوطني للدفاع المدني إن إقليم إريكويبا الواقع على بعد حوالى ألف كيلومتر جنوب العاصمة ليما شهد في الساعات الأخيرة انهيارات أتربة وصخور أوقعت خمسة قتلى.

والخميس قتل ثلاثة اشخاص في الإقليم نفسه من جراء انهيار أرضي طمر السيارة التي كانوا بداخلها.

وفي منطقة كونديسويوس التابعة للإقليم نفسه قتل شخص من جراء انهيار أرضي طمر منزله، كما قتل شخص في ظروف مماثلة في إقليم أونيون الواقع في وسط البلاد.

وفي جنوب البلاد سقط جدار على منزل في منطقة هوانكافيليكا مما أسفر عن مقتل امرأة.

وأعلنت الحكومة الجمعة حالة الطوارئ في العديد من أقاليم البلاد، مشيرة إلى أن حوالى 11 ألفا و400 أسرة أصبحت منكوبة من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ألحقت كذلك أضرارا جسيمة بالبنى التحتية.