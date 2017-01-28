تحدث الفنان سامح الصريطي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، لأول مرة عن مرض زوجته الفنانة نادية فهمي، ووضعها في دار مسنين.

وقال “الصريطي”، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم”، على قناة “CBC”، مساء الخميس، إن نجلتيه ابتهال وآية يرعيان والدتهما في المرض، موضحًا أن الأخيرة تأتي من لندن لمتابعة حالتها الصحية.

وقالت نجلته ابتهال، إنها أخذت وقت طويل في رعاية والدتها مستمرة حتى الآن وأصبح لديها خبرة، ووجهت رسالة لكل من لديه مريض برعايته ومساعدته والوقوف بجانبه.