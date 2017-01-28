 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:12 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. الصريطي وابنته يخرجان عن صمتهما: هذه حقيقة نقل نادية فهمي لدار مسنين
ابتهال الصريطي

بالفيديو.. الصريطي وابنته يخرجان عن صمتهما: هذه حقيقة نقل نادية فهمي لدار مسنين

السبت، 28 يناير 2017 08:24 ص
متابعات

تحدث الفنان سامح الصريطي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، لأول مرة عن مرض زوجته الفنانة نادية فهمي، ووضعها في دار مسنين.

وقال “الصريطي”، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم”، على قناة “CBC”، مساء الخميس، إن نجلتيه ابتهال وآية يرعيان والدتهما في المرض، موضحًا أن الأخيرة تأتي من لندن لمتابعة حالتها الصحية.

وقالت نجلته ابتهال، إنها أخذت وقت طويل في رعاية والدتها مستمرة حتى الآن وأصبح لديها خبرة، ووجهت رسالة لكل من لديه مريض برعايته ومساعدته والوقوف بجانبه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3